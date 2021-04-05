Арахамия провел переговоры с председателем комитета по вооружению Конгресса США

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия провел онлайн-встречу с председателем комитета по вооружению Конгресса США Адамом Смитом, который в 2016 году получил награду “Друг Украины”. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба “Слуги народа”.

В переговорах также принял участие глава оборонного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Александр Завитневич.

Собеседники обсудили политическое и военное сотрудничество Украины и США, возможность расширения военной поддержки Украины Соединенными Штатами, а также привлечение финансовой и технической помощи для реформирования Воздушных сил ВСУ.

“Это поможет улучшить техническую базу, вооружение, а также обновить устаревшее военное оборудование”, – отметил Арахамия.

По его словам, благодаря парламентским и внепарламентским инициативам в Украине совершенствуются оборонные закупки, проводится реформа “Укроборонпрома” и СБУ.

Смит в свою очередь заверил собеседников в двухпартийной поддержке Украины в военной сфере. Он также подчеркнул необходимость проведения реформ в оборонной и правоохранительной сферах Украины.

Помимо этого, стороны обсудили строительство газопровода “Северный поток – 2”.

“Надо определить возможные механизмы, которые не дадут России завершить проект. Стоит ужесточить санкции со стороны США и привлечь к этому широкий круг партнеров”, – сказал Арахамия.

В марте министерство обороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон также подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружения, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

С 2014 года к декабрю 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд как в области безопасности, так и вне ее.

В документе “Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной”, который обнародовал в октябре прошлого года штаб избранного президента США, говорилось, что Байден намерен добиваться завершения войны на Донбассе и будет оказывать Украине военную помощь, в том числе летальным оружием, чтобы помочь защититься от России.

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