Губерниев обвинил Вяльбе во вранье

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе лжет о начале их конфликта, который, с ее слов, начался после оскорблений в ее адрес.

Вяльбе заявляла, что несколько лет назад ее спросили о том, хочет ли она видеть передачу о лыжных конках с Губерниевым в роли ведущего, на что та ответила отрицательно. После этого, по словам чемпионки, комментатор обиделся на нее, передает Sport24.

«Елена Вяльбе врет! Как впрочем и всегда, упоминая мою фамилию! Очередное интервью про лыжи опять разобрали с цитатами про комментатора! Госпожа врунья, а когда я вас оскорблял? Лично вас? Не вспомните? Оскорбления, это исключительно ваш стиль, госпожа врунья!» – сообщил Губерниев в своем Telegram-канале.