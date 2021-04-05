Шрайк: Такого трэша, как на округе №87, не было давно. Даже регионалы, обычно не склонные к компромиссам, проводили перевыборы на самых адских округах

Должен был бы возмущаться, но почему-то смеюсь.

На округе №87 закончился подсчет. “Самый сильный человек” Василий Вирастюк “победил”, обойдя “хозяина Буковеля” Александра Шевченко и свободовца Руслана Кошулинского на пару процентов.

Нужно сказать, как выглядят “честные выборы” при новой власти, стало ясно еще в октябре 2020-го. Округ Ляшко был показательным. По опросам у него не было конкурентов, но когда пошли экзит-поллы, оказалось, что лидирует какой-то не особо известный чувак от “слуг”. “Сетка” обеспечила победу, админресурс ее зафиксировал. И всем было плевать, потому что это ж Ляшко.

А в округе №87 поинтереснее – сразу три известных кандидата сошлись в битве. И рейтинги были примерно одинаковыми.

Но “сетка” и админресурс оказались у разных кандидатов. И админресурс победил. Один кандидат скупил голоса, а команда поддержки второго кандидата их обнулила. Но обнулила по беспределу – бюллетени тупо сп…здили.

Реально сп…здили. Отправляли на пересчет, потом втихаря вскрывали пачки с голосами за Шевченко и вытаскивали оттуда часть бюллетеней. Затем проводят пересчет – опа! – а расклад уже другой. При том, что есть видео с участков, где бюллетени считали на камеру, и было так, как в изначальных протоколах. И несколько протоколов, где лидировал Шевченко, признали недействительными.

Такого трэша не было давно. В 2012 году на моей памяти была самая жестяковая мажоритарка. Около 20 округов были “проблемными”. Но тогда регионалы, обычно не склонные к компромиссам с оппозицией, решили провести перевыборы в пяти самых адских округах.

Сейчас же никто признавать этот трэш трэшем не станет. Никаких перевыборов. Сделают морды кирпичом: “А че ваще? Счет на табло”. А в приватной обстановке будут задвигать: “А что? Победа Шевченко была бы лучше?”

Нет, победа Шевченко не была бы лучше. Лучше были бы честные выборы. Лучше была бы власть, не приемлющая такое адище. Но имеем то, что имеем.

И мне смешно вспоминать, какими ангелами эти ребята хотели казаться в 2019-м. И стыдно смотреть, во что они превратились.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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