Соловей: Выглядит так, что Зеленский едет в те страны, где его готовы принять. А не туда, где Украине нужно добиваться чего-то действительно важного

Страны Персидского залива – очень важные. И конечно – интересные. Но мир все же немного больше. И в продуманной внешней политике контакты и визиты планируются сбалансировано, учитывая приоритеты страны. А то все последние визиты Зеленского в страны одного и того же региона – это все же перекос.

Выглядит так, что украинский президент едет туда, где его готовы принять. А не туда, где Украине нужно добиваться чего-то действительно актуально важного, “выгрызать” победы: например, договариваться с ведущими странами о единых подходах в борьбе с COVID-19. Или устранять карантинные ограничения ЕС, которые мешают передвижению граждан Украины. Или, наконец, укреплять антироссийскую коалицию перед угрозой вооруженного вторжения РФ, которая обострилась в последние дни! Неужели в Катаре он решит что-то важнее этих вопросов?

Кстати, коллеги-журналисты, которые давно работают в СМИ, моментально вспомнили, что уже ездили в такую же поездку, с такими же анонсированными президентской администрацией целями – но это было во времена президентства Виктора Януковича.

Такая тактика перешла и к Януковичу еще со времен позднего Кучмы – когда после “кассетного скандала” Киев давал поручение готовить визиты посольствам в Азии и Африке, так как в Европе и Северной Америке никто не принимал.

Источник: Соловей Игорь / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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