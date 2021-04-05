“Порно-королева”, “Очень красивая, а в глазах – грусть”. Тина Кароль засветила голые бедра

На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль 4 апреля разместили ее фото в черном блестящем платье с огромным разрезом.

Тина Кароль позировала сидя, демонстрируя голые бедра.

Фото было сделано за кулисами шоу “Липсинк баттл” на “1+1”, ведущей которого является исполнительница.

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

Подписчики отреагировали на пост.

“Как можно осуждать женщину за манеру одеваться, если она практически голая?” – написала valeri_divnich.

“Порно-королева. Пора снять “50 оттенков Тины”, – заявил solomonpruss.

“Очень красивая, а в глазах – грусть”, – отметила gafurovanella.

Тина Кароль родилась в 1985 году. В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии исполнительницы восемь альбомов.

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