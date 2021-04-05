Расследователь Bellingcat Грозев заявил, что российские спецслужбы работают “на довольно низком уровне”

В вопросах шпионажа российские спецслужбы не работают на высоком уровне там, где можно “проколоться”, заявил журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев “Радио Свобода” в интервью, которое было опубликовано 1 апреля.

Речь об этом зашла после вопроса, хуже ли стали спецслужбы РФ скрывать свою разведывательную деятельность.

“Во-первых, мы не знаем об их успехах, мы знаем только об их провалах, поэтому оценить уровень и интенсивность этого шпионажа сложно. То, какую информацию пытается получить Россия, – это хотя и нелегальный, но “легитимный” шпионаж. Необычно, что они работают на довольно низком уровне, там, где проколоться очень просто. Они работают с людьми, которые находятся в финансово затруднительном положении и поэтому чаще совершают ошибки”, – ответил Грозев.

Расследователь предположил, что происходящее может быть связано с тем, “что для России репутационная цена очень низка и она не боится таких провалов”.

Комментируя вскрытие сети российских шпионов в Болгарии и Италии, Грозев выразил мнение, что это не приведет к уменьшению Россией объема подобных действий.

“Это вообще хорошо вписывается в парадигму “виктимизации” режима [президента РФ Владимира] Путина – “видите, как нас во всем обвиняют”, а намеком при этом говорится: “ну, мы все-таки должны при этом защищать себя, а шпионаж – это и форма защиты тоже”. Поэтому я не вижу, как такие операции могут уменьшить такую активность России”, – объяснил журналист Bellingcat.

В марте спецслужбы Болгарии задержали шестерых граждан, в том числе военнослужащих и госслужащих, которых подозревают в сборе конфиденциальной информации в интересах РФ и с привлечением сотрудников российского посольства. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов 20 марта призвал Россию прекратить шпионаж.

30 марта при передаче секретных сведений сотруднику аппарата российского военного атташе в Риме был задержан спецназом офицер Генштаба вооруженных сил Италии. Сообщалось, что документы, которые он намеревался передать России, касались деятельности итальянских вооруженных сил и НАТО. Офицера арестовали, Италия выслала двух сотрудников посольства России.

В странах Евросоюза регулярно выявляют российских дипломатов, которые, как утверждают спецслужбы, занимаются шпионажем. В частности, в декабре 2020 года о таких случаях сообщали в Нидерландах и Болгарии, после чего россияне были высланы из этих стран. В марте 2021-го спецслужбы Болгарии задержали шестерых граждан, в том числе военнослужащих и госслужащих, которых подозревают в сборе конфиденциальной информации в интересах РФ и с привлечением сотрудников российского посольства.

В России считают, что на Западе обострилась “шпиономания”.

—