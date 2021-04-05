В США выросли продажи новых автомобилей в марте

В первом квартале 2021 года продажи новых автомобилей на рынке США увеличились на 8,7%.

В частности, аналитики сообщили, что результаты продаж хоть и превышают прошлогодние результаты, однако в 2019 году за аналогичный период продали на 5% машин больше. Прирост замечен за японским брендом Toyota и американским автопроизводителем General Motors.

Эксперты прогнозируют, что спрос в отношении продукции General Motors будет продолжаться в течение всего нынешнего года. Специалисты связывают положительную динамику продаж с тем, что пандемия коронавируса постепенно отходит на второй план, ввиду чего американцы стали увереннее осуществлять более дорогие приобретения.