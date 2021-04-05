 

Ткаченко об украинских исполнителях: Мы не можем запретить выступать в Москве. Это их дело

05.04.2021, 12:00, Новости дня
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Украина не может запретить украинским исполнителям ездить зарабатывать в Россию. Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил “24 каналу” в интервью, которое было опубликовано 3 апреля.

“Я прекратил сотрудничество с россиянами, мы снимали совместно сериалы в 2014 году. К сожалению, я был один из немногих, кто это сделал. Так же мы знаем и артистов, их больше, которые прекратили выступления в России и сосредоточились на украинском и международном рынках. Но мы не можем запретить с другой стороны Ани Лорак, Светлане Лободе или еще кому-то, кому нравится Москва, учитывая все это, – выступать в Москве. Это их дело”, – сказал министр.

Он считает, что только общественность “может говорить о том, будут ли они воспринимать такое отношение людей”.

“Учитывая закон, который существует, в Украину запрещен въезд тем, кто незаконно посещал Крым и, очевидно, что они не смогут продолжать выступать здесь. Я знаю по тому, как сотрудничают украинские продюсеры с российскими. Этот тренд на сотрудничество спадает, поскольку появляется возможность сотрудничать с западными партнерами, начали сюда приезжать известные компании, которые снимают для Netflix и других”, – объяснил Ткаченко.

По его словам, украинские деятели культуры “ведут переговоры не только с европейцами, но и с американцами и канадцами”.

“У меня есть надежда, что постепенно будет спадать тренд сотрудничества с россиянами. Потому что сотрудничать с глобальными партнерами гораздо выгоднее и перспективнее”, – считает Ткаченко.

После оккупации Россией Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе ряд украинских исполнителей отказались ездить на гастроли в страну-агрессор РФ. Некоторые украинские деятели культуры, в том числе Лорак и Лобода, продолжают это делать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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