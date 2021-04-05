В РФ стартовали продажи новой серии процессоров Intel

Серия новых процессоров Rocket Lake, относящихся к одиннадцатому поколению чипов Intel, уже доступна для покупки на территории РФ. Здесь представлены сразу насколько моделей, отмечают аналитики рынка. Это Core i5, а также i7 и i9.

За самый дорогой процессор из новой линейки придется заплатить более 40 тысяч рублей. Самый дешевый стоит 16 тысяч. Эксперты отмечают, что даже экономная версия процессора обеспечивает лучшую производительность при той же частоте по сравнению с предыдущими аналогами.

Подробнее о характеристиках новых процессоров можно узнать на сайте производителя и продавцов. Отметим, что каждая из моделей представлена в нескольких версиях. Выбор достаточно велик.