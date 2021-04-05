Более 40 электрических автобусов марки Irizar отправятся в Болгарию

Несколько десятков электрических автобусов марки Irizar отправятся в болгарский город Бургас.

Как сказано в сообщении компании Irizar, 44 электробуса направляются в Бургас. Это первый электромобильный проект в этом городе, являющимся одним из крупнейших на сегодняшний день в Болгарии. Burgas Bus- болгарский оператор общественного транспорта с более чем 130 транспортными средствами в своем парке – будет отвечать за эксплуатацию автобусов.

Автобусы, которые будут доставлены в Болгарию, имеют два варианта длины. Всего будет 34 12-метровых и 10 18-метровых электробусов. Меньший автобус имеет 3 двери, 26 сидячих мест и 1 место для инвалидных колясок. У 18-метрового транспортного средства будет 4 пневматические двери, 32 сиденья и зона для инвалидных колясок.

Транспортные средства оснащены литий-ионными аккумуляторами Irizar. Irizar e-Mobility также предоставит 44 совместимых зарядных устройства ECI-100 от Jema Energy (компания Irizar Group). Зарядные устройства оснащены интеллектуальной системой зарядки мощностью 100 кВт, которая заряжает электробусы за три часа с помощью зарядной розетки Combo 2.

Транспортные средства также имеют телеметрические системы Datik, (компания Irizar Group), которые операторы смогут использовать для постоянного контроля и управления своим парком электромобилей и получения максимальной производительности от работы.

Irizar e-Mobility в тесном сотрудничестве с Burgas Bus над этим проектом придаст автопарку болгарского оператора современный и привлекательный дизайн. Эстетические особенности автобуса ie и трамвая Irizar ie были объединены в дизайне для создания транспортного средства с максимально привлекательным пространством внутри.

Поставка первых автобусов ожидается в сентябре нынешнего года.