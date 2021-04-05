 

Более 40 электрических автобусов марки Irizar отправятся в Болгарию

05.04.2021, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Несколько десятков электрических автобусов марки Irizar отправятся в болгарский город Бургас.

Как сказано в сообщении компании Irizar, 44 электробуса направляются в Бургас. Это первый электромобильный проект в этом городе, являющимся одним из крупнейших на сегодняшний день в Болгарии. Burgas Bus- болгарский оператор общественного транспорта с более чем 130 транспортными средствами в своем парке – будет отвечать за эксплуатацию автобусов.

Автобусы, которые будут доставлены в Болгарию, имеют два варианта длины. Всего будет 34 12-метровых и 10 18-метровых электробусов. Меньший автобус имеет 3 двери, 26 сидячих мест и 1 место для инвалидных колясок. У 18-метрового транспортного средства будет 4 пневматические двери, 32 сиденья и зона для инвалидных колясок.

Транспортные средства оснащены литий-ионными аккумуляторами Irizar. Irizar e-Mobility также предоставит 44 совместимых зарядных устройства ECI-100 от Jema Energy (компания Irizar Group). Зарядные устройства оснащены интеллектуальной системой зарядки мощностью 100 кВт, которая заряжает электробусы за три часа с помощью зарядной розетки Combo 2.

Транспортные средства также имеют телеметрические системы Datik, (компания Irizar Group), которые операторы смогут использовать для постоянного контроля и управления своим парком электромобилей и получения максимальной производительности от работы.

Irizar e-Mobility в тесном сотрудничестве с Burgas Bus над этим проектом придаст автопарку болгарского оператора современный и привлекательный дизайн. Эстетические особенности автобуса ie и трамвая Irizar ie были объединены в дизайне для создания транспортного средства с максимально привлекательным пространством внутри.

Поставка первых автобусов ожидается в сентябре нынешнего года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.01 / Мягков назвал ежегодный показ “Иронии судьбы” извращением

23.08 / «Рособоронэкспорт» возобновил поставки зарубежным заказчикам

04.03 / Зеленский принял верительные грамоты у послов трех государств

23.11 / Торговцы рынка “7 километр” продолжат протесты в центре Одессы – СМИ

31.01 / Компания Razer выпустила самую быструю компьютерную мышь

23.03 / На спутнике Сатурна обнаружили «идеальную колыбель» для зарождения жизни

15.08 / Опубликовано видео гибели митингующего Тарайковского в Минске. В руках у него не было взрывчатки

27.08 / Туры с кешбэком приобрели 50 тыс. россиян

18.10 / В мире от COVID-19 умерло 1,1 млн человек

09.10 / Экологи заявили об угрозе озерам в Забайкалье из-за строительства плотины в Монголии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)