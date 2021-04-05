Глава АТОР назвала возможные сроки начала путешествий в Европу и Юго-Восточную Азию

Россияне смогут посетить страны Европы и Юго-Восточной Азии не раньше осени, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

«В Европу летом мы вряд ли поедем. Прогнозы давать сложно, все зависит от ситуации, но мы видим, что пока ситуация там далека от нормализации – я имею в виду все, что касается пандемии и периодических локдаунов. Оптимистичный прогноз по открытию – осень, пессимистичный – начало 2022 года», – сказала госпожа Ломидзе в интервью газете «Известия».

По ее словам, частично открытие европейских стран для туристов связано с вакцинацией. Но при этом Ломидзе отметила, что население Израиля почти полностью провакцинировано, а страна пока закрыта для туризма.

В то же время Ломидзе добавила, что страны Юго-Восточной Азии станут доступны для полноценного отдыха россиян только осенью или зимой. Глава АТОР сообщила, что Таиланд, Вьетнам, Индонезия к лету могут отменить карантин и разрешить путешествовать между провинциями. «Но нужно понимать, что, во-первых, летом там не сезон. А во-вторых, у нас по-прежнему нет прямого авиасообщения, а на перекладных добираться довольно дорого», – добавила она.

Тем временем представители туристической сферы сообщили, что отдых в Крыму летом 2021 года подорожает в среднем на 10-25%, однако пообещали улучшение качества услуг.