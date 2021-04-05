Турция захотела подписать соглашение с Россией по сотрудничеству в космосе

Турция в ближайшее время может подписать с Россией соглашение о сотрудничестве в космической сфере, сообщил глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.

«Мы строим двусторонние отношения со странами и многочисленные отношения с международными организациями, которые мы определили в соответствии с нашими целями. Учитывая, что мы уже работаем над общими условиями сотрудничества с разными странами, в том числе с Россией, мы планируем подписать [соглашения] в ближайшее время», – передает ТАСС ответ Йылдырыма соответствующий вопрос.

«Освоение космоса – это очень сложная и дорогостоящая работа, требующая высоких технологий, поэтому международное сотрудничество играет в этой области очень важную роль. На международном уровне наша цель – наладить прочные партнерские отношения с региональными партнерами, нашими соседями. Что касается России, то у нас большие возможности во многих сферах космической деятельности. Мы предполагаем, что сможем двигаться вперед намного быстрее, если сможем построить прочные партнерские отношения, основанные на принципе взаимовыгодного сотрудничества», – сообщил он.

Он также напомнил о турецкой космической программе, которая была анонсирована в феврале этого года президентом Турции Тайипом Эрдоганом. «Как вам известно, 9 февраля Турция объявила собственную космическую программу, определив цели на 10-летний период. Эта программа отражает основные цели Турции, которые страна ставит перед собой в космической сфере, а также шаги, которые предпринимаются для их достижения. У нас есть 10 основных целей и множество подзадач. Мы полностью поддерживаем и верим в реализацию стратегий, направленных на достижение поставленных целей», – добавил глава турецкого космического агентства.

По его словам, первый полет в космос советского космонавта Юрия Гагарина является символом того, чего может достичь человеческое воображение.

«Все начинается с воображения, и мы не должны ограничивать наши идеи и наше воображение. Человеческое воображение должно быть таким же безграничным, как и само пространство. Первый полет в космос Юрия Гагарина – это символ того, чего может достичь человеческое воображение, и это было только начало, – подчеркнул он. – Доступ в космос – это первый шаг в долгом путешествии. Я уверен, что человечество, может быть, в этом веке достигнет других солнечных систем и экзопланет. Мы их уже находим, но добираться туда все еще очень долго».

«Технологический прогресс может найти решение этой серьезной проблемы, и он откроет огромные возможности для всего человечества. Но это достижение должно быть справедливо распределено, и все человечество тогда выиграет от освоения космоса. По крайней мере, я на это надеюсь. Мы, как Турецкое космическое агентство, будем работать над этим, мы всегда будем делиться своими знаниями, нашими технологиями и пытаться объединиться для достижения более амбициозных целей. Турция будет продолжать вносить свой вклад в исследование космоса и всячески содействовать мирному использованию космической науки, космических технологий и их применению», – добавил собеседник агентства.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Взаимодействие в космосе

Йылдырым также сообщил, что Турция выступает против какого-либо видов гонок в космосе и выступает за взаимодействие международного космического сотрудничества. «Международный день полета человека в космос представляет собой начало замечательной эпохи для человечества, вдохновляющей все страны открывать новые способы познания вселенной, продвигая космические и прикладные науки. Настоящая значимость этого дня заключается в том, что он особо подчеркивает тот факт, что космическая деятельность – это не только национальная деятельность, и она не должна быть таковой. Эта деятельность осуществляется во благо всего человечества, ведь космос принадлежит всему человечеству, как и планетарные тела», – подчеркнул собеседник агентства.

«Таким образом, все причастные институты не должны допускать процесса колонизации космоса, как это происходило раньше на некоторых континентах. Путь к исследованию космоса должен лежать в основе международного сотрудничества, иначе это превратится в космическую гонку. Однако подобного рода гонки не всегда приносят мир, они также не приводят к прогрессу для человечества. Поэтому я очень заинтересован в том, чтобы международное космическое сообщество активно взаимодействовало и сотрудничало», – добавил Йылдырым.

Напомним, 5 марта Йылдырым сообщил, что Турция обсуждает направленный Россией проект соглашения о сотрудничестве в области исследования космоса, одним из его направлений являются ракетные технологии.