 

Новый Subaru Outback приедет в Россию с одним мотором

05.04.2021, 11:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обновленный японский универсал Subaru Outback поступит в Россию с единственным двигателем.

В частности, в базе Росстандарта уже появились подробности о новинке. Напомним, премьера Subaru Outback состоялась в 2019 году, тогда как поставки на местный рынок будут осуществляться из Японии. Под капотом универсала установили 2,5-литровый турбированный двигатель, который выдает 188 л.с.

Кроме того, для глобального рынка автомобиль продается с 2,4-литровым агрегатом, который выдает 264 л.с. Покупатели могут приобрести новый универсал с полным приводом и вариатором. Уже в ближайшее время будут доступны цены на Subaru Outback для отечественного рынка, куда автомобиль поступит уже в августе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.01 / Hyundai сертифицировала в РФ обновленный Hyundai Santa Fe

28.09 / Китай начал массовую вакцинацию от коронавируса, власти уверяют, что это согласовано с ВОЗ

22.02 / “Шахтер” до минимума сократил отставание от “Динамо” в украинской Премьер-лиге

13.08 / Forbes – Apple рискует потерять доминирующее положение из-за антимонопольных законов России и антикитайских указов Трампа

02.03 / Начался прием заказов на фургон Opel Combo Cargo российской сборки

27.06 / В мире: Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой

29.09 / Статья NYT о налоговых декларациях Трампа в контексте предвыборной компании

14.10 / В РГО заявили о природном характере экологического происшествия на Камчатке

02.04 / В экологических законопроектах есть недостатки, которые могут привести к злоупотреблениям и давлению на бизнес – Федерация работодателей

17.11 / “Режим максимальной экономии”. Глава “Роскосмоса” рассказал о снижении зарплат и увольнениях в госкорпорации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)