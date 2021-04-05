Новый Subaru Outback приедет в Россию с одним мотором

Обновленный японский универсал Subaru Outback поступит в Россию с единственным двигателем.

В частности, в базе Росстандарта уже появились подробности о новинке. Напомним, премьера Subaru Outback состоялась в 2019 году, тогда как поставки на местный рынок будут осуществляться из Японии. Под капотом универсала установили 2,5-литровый турбированный двигатель, который выдает 188 л.с.

Кроме того, для глобального рынка автомобиль продается с 2,4-литровым агрегатом, который выдает 264 л.с. Покупатели могут приобрести новый универсал с полным приводом и вариатором. Уже в ближайшее время будут доступны цены на Subaru Outback для отечественного рынка, куда автомобиль поступит уже в августе.