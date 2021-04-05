Rezvani сделала внедорожник Tank чуть дешевле

Известный американский бренд Rezvani озвучил стоимость нового внедорожника под названием Tank.

В обновленном исполнении цена на новинку снизилась на 10 тысяч долларов. Вместе с тем официальный показ первой генерации прошел осенью 2017 года. Объявлено, что автомобиль имеет пуленепробиваемые стекла, систему ночного видения, генератор дымовой завесы, а также ряд других особенностей.

Приобрести роскошный внедорожник теперь можно по цене от 145 тысяч долларов. Кроме того, под капотом автомобиля установлен 3,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 285 л.с. Кроме того, в максимальной комплектации общая мощность внедорожника достигает 1000 л.с. Во всех версиях автомобиль приводится в движение восьмиступенчатой трансмиссией.