 

Мантуров: Из-за блокировки Суэцкого канала мир вспомнил про Севморпуть

05.04.2021, 10:20, Новости дня
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Блокировка Суэцкого канала напомнила миру про возможности Северного морского пути, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, выразив уверенность в востребованности этого маршрута.

«Это сразу напомнило мировому сообществу про возможности Северного морского пути и необходимость диверсификации поставок. Мы не сомневается, что этот маршрут будет востребован и уже давно целенаправленно развиваем ледокольный флот именно для этого», – сказал он, передает ТАСС.

По словам министра, РФ рассматривает такие инфраструктурные проекты, как «антикризисную палочку-выручалочку». Подобные проекты параллельно позволяют развивать экологичные виды транспорта, в том числе на газе, электричестве и с водородными двигателями. «Параллельно мы работаем над полуавтоматизированными и беспилотными системами управления и уже тестируем их как на автомобилях, так и на морской и авиационной технике», – добавил он.

Мантуров отметил, что РФ также работает над водородными проектами. «Сейчас мы ведем переговоры с мировыми лидерами по освоению водородных технологий и накопителей энергии. Тем самым мы рассчитываем укрепить свой статус глобального поставщика энергоресурсов в современной экологической повестке», – сказал он.

Напомним, Суэцкий канал был заблокирован на пять дней с 24 марта контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась.



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