 

“Писька не выбрита”, “Сколько можно фотографировать свой орган?”, “Чересчур!”. Каменских снялась в купальнике

05.04.2021, 10:14, Новости дня
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Украинская певица Настя Каменских (NK) 5 апреля в Instagram опубликовала снимок, для которого позировала в раздельном микрокупальнике.

“Вид на сад”, – написала она.

Фото было сделано в Мексике, где отдыхает исполнительница.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики бурно отреагировали на фото.

“Чересчур уже! Что еще ей осталось показать?” – прокомментировала inna.yanovich.

“Ну побрилась, ну и что? Я тоже. Показать?” – отреагировал timi8982.

“Разврат”, – заявил zamyslovskiiviktor.

“Писька не выбрита”, – отметил frist20202021.

“Фу. Сколько можно фотографировать свой орган? Кроме таких фото, вы ничего снимать не можете, фу”, – написала mirzakhmetovainna.

Настя Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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