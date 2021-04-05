Эксперт Insider – сегодня водная инфраструктура США — «бомба замедленного действия»

Как показал недавний кризис с нехваткой питьевой воды в Техасе после сильных метелей, американская система водоснабжения, и без того устаревшая и плохо финансируемая, ещё и уязвима перед климатическими изменениями. По словам эксперта Insider Кэрол Браунер, водные коммуникации нужно срочно модернизировать, иначе потерь будет куда больше.



Reuters

Практически каждая часть человеческой жизни зависит от современных технологий, которые помогают эту жизнь облегчать, — начиная со здравоохранения и вплоть до онлайн-покупок. Однако в некоторых ключевых сферах уровень технологий оставляет желать лучшего, пишет в своей статье для Insider Кэрол Браунер, экс-директор Управления Белого дома по энергетической и климатической политике при администрации экс-президента Барака Обамы и бывшая глава Агентства по охране окружающей среды.

Так, по словам специалистки, многие города США испытывают проблемы с инфраструктурой снабжения питьевой водой. В своём недавнем докладе Американское общество гражданских инженеров присвоило стране за её инфраструктуру «позорную тройку с минусом». Организация обнаружила, что в США из-за протечек в трубах каждый день теряется по 6 миллиардов галлонов чистой питьевой воды, которой было бы достаточно, чтобы заполнить 9 тыс. бассейнов. Кроме того, водопроводные магистрали ломаются каждые две минуты, что в свою очередь приводит к более 200 тыс. поломок в год.

Как объясняет Браунер, американская инфраструктура снабжения питьевой водой состоит из 2,2 миллионов миль подземных труб. По словам составителей доклада, вся система «стремительно устаревает и плохо финансируется». Если раньше федеральные власти покрывали 63% расходов в секторе водоснабжения, то за годы, к 2017-му, этот показатель опустился до 9%. И сейчас вся этот система оказывается в ещё более уязвимом положении из-за растущего влияния климатических изменений, считает автор статьи.

Когда большинство людей думают о проблеме изменения климата, они в первую очередь представляют себе таяние ледников и токсичные выбросы в атмосферу. Многие не понимают, насколько сильно подвержены системы водоснабжения климатическим изменениям. Однако в феврале, когда миллионы людей в Техасе остались без чистой питьевой воды после сильных метелей, связь стала очевидной.

По словам Браунер, в долгосрочной перспективе Америке предрекают изменения характера выпадения осадков и учащение периодов засухи и жаркой погоды. Это может грозить затоплением городов, разрывом трубопроводов, лесными пожарами и непредсказуемыми «сезонами дождей». «У нас вода будет там, где обычно её нет, и не всегда она будет там, где она нужна», — комментирует эксперт.

«Пока американцы с ужасом смотрели новости (о Техасе. — ИноТВ), многие находили успокоение в мыслях о том, что подобное не может произойти с ними. Но это попросту неправда. Мы все потенциально уязвимы перед нехваткой воды и перебоями с водоснабжением», — считает автор статьи.

Браунер напоминает, что из-за нескольких лет засухи, повышенных температур и снизившегося количества осадков в 2020 году Западное побережье США превратилось в «пороховую бочку» и поставило рекорды по лесным пожарам.

Рушащаяся инфраструктура, уменьшающееся финансирование и усиление влияния климатических изменений создают угрозу потери доступа к чистой питьевой воде и её загрязнения для всех американцев, настаивает эксперт.

При этом техническая революция, которая в корне переменила многие другие индустрии, в сферу водоснабжения внедряется достаточно медленно. Разрабатывая концепцию «умных городов», власти переходят на всё большую автоматизацию, включая отслеживание движения транспорта и качества воздуха. Однако модернизация «лабиринтоподобной» сети водоснабжения будет сложнее и дороже.

В водных коммуникациях уже используются определённые технологии — в основном для конструирования моделей, которые помогают симулировать различные погодные условия, уровень потребления и износа. Но создание точных прогнозов, учитывающих многие факторы, и быстрое восстановление после отказа системы с имеющимися ресурсами даётся сложно. Поэтому инновации нужны, и хорошим ответом нередко выступают «облачные сервисы», помогающие даже маленьким системам получить доступ к последним разработкам, вроде искусственного интеллекта, которыми уже нередко пользуются крупнейшие предприятия, считает Браунер.

Несмотря на то что многие службы сейчас лучше справляются самостоятельно и выжимают всё, что могут из имеющейся инфраструктуры, нельзя игнорировать рассыпающиеся трубы и прорывы в системах. Водным коммуникациям нужно государственное финансирование, особенно в условиях усилившейся уязвимости систем из-за климатических изменений.

«Будьте уверены, по всей стране будет куда больше сбоев в работе коммуникаций и больше семей будут оставаться без чистой воды. Если наша водная инфраструктура и технические платформы, с помощью которых мы ею управляем, не будет модернизироваться быстрее, все эти проблемы могут вылиться в разрушительные потери жизней, имущества, а также в триллионы долларов убытков», — уверена автор. На её взгляд, в своём текущем состоянии водные коммуникации сродни «бомбе замедленного действия», поэтому американцам следует присмотреться к новому плану по модернизации инфраструктуры президента Джо Байдена.