На «Северной верфи» прошел технологический спуск на воду корвета «Меркурий»

Технологический спуск на воду головного корвета проекта 20386 «Меркурий» прошел на «Северной верфи», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Технологический спуск «Меркурия» на воду был выполнен в марте», – сообщил источник ТАСС. Источник пояснил, что такие спуски делаются, как правило, для освобождения стапельных мест под более срочные заказы.

По его словам, теперь корабль будет достраиваться на воде. Он не исключил его возвращения в эллинг в будущем.

Церемония закладки головного корвета проекта 20386 под названием «Дерзкий» прошла на «Северной верфи» 28 октября 2016 года.

Напомним, 23 апреля 2019 года прошла стыковка блоков корпуса корвета «Меркурий», названного в честь легендарного брига, который в ходе русско-турецкой войны в мае 1829 года одержал победу над двумя линейными кораблями, за что был удостоен кормового Георгиевского флага.