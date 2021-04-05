За сутки в Украине сделали менее 2 тыс. прививок от коронавируса

4 апреля в Украине сделали чуть больше 1,2 тыс. прививок от коронавируса. Об этом 5 апреля проинформировало Министерство здравоохранения.

“С начала кампании привито 291 824 человека, из них получили одну дозу 291 822, завершили вакцинацию (получили обе дозы) два человека. За 4 апреля 2021 года привито 1258 человек, из них вакцинировано первой дозой 1258, завершена вакцинация (обе дозы) – ноль”, – говорится в сообщении.

Позже в Минздраве уточнили, что прививки от коронавируса делали в воскресенье силами 39 мобильных бригад и 75 пунктов вакцинации.

Больше всего доз вакцины от коронавируса ввели 4 апреля в Харьковской области (250) и Киеве (130). Ни одной прививки не сделали в воскресенье в Киевской, Одесской и Херсонской областях.

С начала вакцинации лидером среди регионов является Киев, там сделали 23 629 прививок.

3 апреля в Украине вакцинировали 3919 человек.

Оба украинца, которым уже завершили вакцинацию, – жители Хмельницкой области.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии.

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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