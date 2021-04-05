Компания Google собирается выпустить смартфон на базе своего процессора

В новом смартфоне Pixel 6 будет установлен собственный ARM процессор Google, обещает разработчик. Этот гаджет начнут массово производить еще в этом году, говорят специалисты.

Речь идет об использовании фирменного чипа GS101 Whitechapel. О планах Google инвестировать в собственные разработки стало известно еще осенью 2020 года. Но только теперь становится понятно, что имели в виду представители компании.

Идея наладить производства процессоров уже не нова. Ее пытаются воплотить в жизнь многие ведущие производители электроники, так как эти устройства сейчас в большом дефиците на мировом рынке. Также стало известно, что новый процессор Google будет поддерживать связь пятого поколения.