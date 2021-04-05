Названы регионы-лидеры по приросту численности населения

Население РФ в 2018–2020 годах уменьшилось на 711 тыс. человек или на 0,5% от общей численности, при этом наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, а самый существенный спад – в Тамбовской и Магаданской областях, свидетельствует исследование РИА Новости.

Как отмечают аналитики, показатели естественного и миграционного движения населения в регионах в 2018–2020 годах свидетельствуют о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет иммигрантов. Зафиксировано снижение рождаемости при росте смертности населения, а также сокращение притока мигрантов.

Как показывают данные, по сравнению с 2019–м убыль населения в прошлом году выросла в 18 раз. При этом смертность выросла на 18 процентов. Как следует из результатов рейтинга, подготовленного аналитиками РИА «Новости» по данным Росстата за последние три года, общий прирост численности населения наблюдался в 21 регионе. В региональном разрезе диапазон значений показателя варьируется от 16,8% в Севастополе до 0,1% в Бурятии, при среднем значении по этой группе регионов в 2,8%.

Регионами–лидерами рейтинга по приросту численности населения стали Севастополь, где отмечен рост на 16,8%, Ингушетия (рост на 5,6%), Ленинградская область (4,3%) и Чечня (4,2%). Более чем на 3,5% численность жителей выросла в четырех регионах, умеренный рост в диапазоне 3,5–1,5% отмечен в девяти субъектах Федерации, в пределах 1,5–0,5% выросло население в пяти регионах, практически не изменилось (рост менее 0,5%) в трех регионах.

Наибольший общий прирост жителей в количественном выражении наблюдался в Московской области (206,9 тыс. человек), Москве (148,8 тыс. человек), Краснодарском крае (83,7 тыс. человек), минимальный – на Чукотке (220 человек).

По статистике, за последние три года миграционный прирост населения наблюдался в 31 регионе. В этой группе максимальный прирост отмечен в Московской области (266,9 тыс. человек), а минимальный – на Чукотке (200 человек).

Естественный прирост населения наблюдался в 17 субъектах Федерации. Максимальный естественный прирост зафиксирован в Дагестане (91,2 тыс. человек), а минимальный в Чукотском автономном округе (200 человек).

За последние три года естественная убыль населения наблюдалась в 68 регионах. Среди них этот показатель различался в 62 раза: В Нижегородской области естественная убыль составила 61,8 тыс. человек, а в Камчатском крае – 960 человек. Миграционный отток жителей отмечен в 54 регионах страны, среди которых данный показатель различается в 173 раза: В Омской области миграционный отток составил 34,6 тыс. человек, а в Ненецком автономном округе – 200 человек.

Наиболее неблагополучная демографическая ситуация отмечалась в 44 субъектах страны, в которых общее снижение численности населения наблюдалось как за счет его естественной убыли, так и миграционного оттока. Как свидетельствуют данные статистики, особенно сложная ситуация сложилась в Саратовской области, где естественная убыль составила 45,8 тыс. человек, а миграционная убыль 20,7 тыс. человек, в Кемеровской области (– 46,2 тыс. человек и –14,7 тыс. человек) и Омской области (–61,8 тыс. человек и –35 тыс. человек).

В 16 регионах численность населения сократилась только за счет естественной убыли. Среди них самый высокий показатель в Нижегородской области, где естественная убыль составила 61,8 тыс. человек, в Ростовской области (–61,3 тыс. человек) и Самарской области (–47 тыс. человек).

За счет миграционного оттока общее снижение численности населения наблюдалось в трех регионах: в Северной Осетии (–11,5 тыс. человек), Калмыкии (–5,8 тыс. человек) и Карачаево–Черкессии (–2,6 тыс. человек).

Регионами–аутсайдерами стали Тамбовская область с убылью населения в 3,8%, Магаданская область (–3,5%), Еврейская автономная область (на –3,4 %). Численность населения сократилась более чем на 3,5% в двух регионах, спад населения в 3,5–1,5% отмечен почти в половине субъектов Федерации (40 регионов), убыль жителей на 1,5–0,5% – в 18 регионах, снижение менее чем на 0,5% отмечено в трех субъектах Федерации.

Наибольшая убыль жителей в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской области (–66,5 тыс. человек), Кемеровской области (–60,9 тыс. человек), Нижегородской области (–56,9 тыс. человек), Омской области (–55,8 тыс. человек) и Алтайском крае (–53,3 тыс. человек). Состав последней десятки в 2020 году по сравнению с демографическим рейтингом 2019 года изменился: вместо Новгородской и Архангельской областей в последнюю десятку рейтинга опустились Смоленская область и Республика Мордовия, в которых произошло значительное снижение рождаемости, рост смертности, а также усилился миграционный отток жителей.

Напомним, 31 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сложную демографическую ситуацию в РФ пока выправить не получается, но принимаются весьма интенсивные меры.