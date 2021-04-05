 

В Житомирской области машина полицейского насмерть сбила человека, водитель скрылся с места ДТП – полиция

05.04.2021, 7:32, Новости дня
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Вечером 3 апреля в Малиновке Малиновской общины Житомирской области обнаружили тело сбитого автомобилем мужчины. Об этом 4 апреля проинформировало Главное управление Нацполиции (ГУНП) в регионе.

“Правоохранители установили автомобиль, причастный к дорожному происшествию, водитель которого с места происшествия скрылся. […] На территории области была введена полицейская операция “Перехват”, поскольку зафиксированные на месте происшествия обстоятельства свидетельствовали о гибели человека в результате дорожно-транспортного происшествия. Смертельно травмированным оказался местный житель, 1974 года рождения”, – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что к аварии причастен автомобиль Škoda зеленого цвета. В течение ночи проверяли такие машины и их владельцев.

“На одной из улиц города Малин был обнаружен автомобиль с характерными механическими повреждениями. Во время проверки его владельца установлено, что машина принадлежит полицейскому местного отделения полиции, 1988 года рождения, который с 1 апреля был откомандирован в Управление уголовного розыска ГУНП”, – рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Расследование ведет Государственное бюро расследований.

В полиции начали служебное расследование.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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