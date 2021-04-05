Большинство мобильных приложений кишат уязвимостями

По данным компании Synopsys, примерно у 60% мобильных приложений для Android сохраняются серьезные уязвимости, которые в любой момент могут стать лазейками для хакеров. Специалисты компании насчитали более трех тысяч проблем в программном обеспечении для данной операционной системы.

Есть еще iOS, но она до конца пока не исследована, говорят эксперты. Правда, есть основания полагать, что там дела обстоят не лучше.

В системе кибербезопасности после 2020 года появилась проблема существенного изменения аудитории пользователей. Активно скачивать и устанавливать программы начали совершенно неподготовленные люди. Кроме того, 98% приложений созданы на основе открытого кода, что также создает дополнительные риски.