 

Немецкий врач за €80 выдавал отдыхающим на Майорке поддельные справки об отсутствии коронавируса

05.04.2021, 7:24, Новости дня
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Чтобы вернуться домой с Майорки, немцы должны предъявить свидетельство об отрицательном тесте на коронавирус, и медицинские центры на островах уже переполнены. Как пишет журнал Focus, немецкий врач на Майорке решил воспользоваться ситуацией — и начал за €80 выдавать соотечественникам желанные справки об отсутствии коронавируса, не проводя тесты вовсе.


Reuters

Немецкий частный врач выдавал отпускникам с Майорки свидетельства об отрицательном тесте на коронавирус, не проверяя их перед этим на наличие возбудителя, пишет журнал Focus. Поддельная справка стоила около €80.

Как отмечает издание, центры тестирования на коронавирус на Майорке для тех, кто возвращается из отпуска, сейчас переполнены. Те, у кого тест показывает положительный результат, не могут полететь домой сразу и должны сначала пройти карантин в отеле. Этой проблемой воспользовался немецкий врач частной практики на одном из испанских островов — он начал выдавать отдыхающим свидетельства об отсутствии коронавируса, не проводя при этом никакого тестирования.

Как выяснили немецкие журналисты, таким образом даже заболевшие коронавирусом отдыхающие могли вернуться назад, в Германию. За €80 каждый мог получить отрицательный тест на коронавирус, при этом можно было свободно выбрать дату проведения обследования, которое всё равно не проводилось.

В ходе журналистского расследования несколько отпускников подтвердили информацию о соответствующем получении результатов теста. После этого репортёрам даже удалось заснять скрытой камерой, как это происходит. Сам уличённый врач пока не делал заявлений по поводу обвинений в его адрес.

Как сообщается в статье, провести пасхальный отпуск на Майорке желают около 40 тыс. немцев, несмотря на настойчивые призывы правительства Германии воздержаться от путешествий ввиду высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Все авиапассажиры, прибывающие в Германию из-за рубежа, должны предъявить свидетельство об отрицательном тесте на коронавирус, выданное не более двух суток назад. Медики на Майорке в последнее время советуют отдыхающим из Германии заблаговременно согласовать приём в центре для тестирования на коронавирус.

По словам врача из немецкого медицинского центра на Майорке Андреаса Леонхарда, особенно сложно попасть на приём для тестирования на коронавирус будет в понедельник после Пасхи — последний выходной для немцев, когда большинство отдыхающих начнут готовиться к возвращению домой. Его коллега Ульрих Эссер считает, что все немцы смогут пройти тестирование, «если они своевременно позаботятся о записи на приём». Ни в коем случае не следует тянуть с этим до дня отъезда, предостерегают медики.

Объединения частных здравоохранительных учреждений оценивает ситуацию иначе. Там считают, что мощностей медицинских центров достаточно, чтобы вовремя протестировать всех отдыхающих. «Мы подготовлены, и в наличии имеется достаточно тестов, чтобы каждый мог полететь домой», — отметил руководитель объединения Антонио Фустер. По его словам, все прочие заявления в СМИ не соответствуют истине, заключает немецкий журнал Focus.



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