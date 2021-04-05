LG объявила о прекращении производства мобильных телефонов

Южнокорейская корпорация LG Electronics объявила о своем уходе с рынка мобильных телефонов, сообщило Ренхап.

Из отчета компании следует, что решение о прекращении производства мобильных телефонов связано с убыточностью этого бизнеса и высокой конкуренцией. По информации Ренхап, производство мобильных телефонов LG начало нести убытки в 2015 году, их общая сумма в 2020 году достигла 4,4 млрд долларов, передает ТАСС.

По словам осведомленных источников, компания обсуждала продажу производства мобильных устройств вьетнамской корпорации Vingroup и германскому автоконцерну Volkswagen, но соглашения достичь не удалось.

Напомним, в июле 2013 года японские компании Panasonic и Sanyo Electric, а также подразделение южнокорейской LG признали себя виновными в ценовом сговоре в США. В ноябре 2011 года Samsung и LG были оштрафованы в Южной Корее за ценовой сговор.