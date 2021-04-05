 

Пушков назвал песню Манижи для Евровидения «барахлом»

05.04.2021, 5:48, Новости дня
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «барахлом» композицию Russian Woman певицы Манижи, с которой исполнительница выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» в Нидерландах.

«Печально все это. Как и песня Манижи – барахло, которое сейчас начнут усиленно пиарить и уже пиарят во всю», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее имам мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов посоветовал Маниже поменять песню для Евровидения из-за негативных отзывов.

В начале марта в эфире Первого канала объявили, что участницей песенного конкурса «Евровидение-2021» от РФ станет российско-таджикская певица Манижа с песней Russian Woman. Сенатор Елена Афанасьева жестко раскритиковала песню, спикер Совфеда Валентина Матвиенко потребовала проверить процедуру отбора участника и песни для конкурса «Евровидение». В РПЦ заявили о возмущении женщин песней Манижи.

Тем временем видеоролик Манижи на песню Russian Woman, с которой певица выступит от РФ на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» в Нидерландах, стал лидером по просмотрам на официальном YouTube-канале Евровидения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем РФ намерена поразить зрителей Евровидения в 2021 году.



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