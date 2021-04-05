 

В Гуантанамо освободили блок для наиболее опасных заключенных

05.04.2021, 4:54, Новости дня
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Американские власти перевели всех наиболее опасных заключенных Гуантанамо из так называемого лагеря номер семь с самыми строгими условиями содержания в соседний блок номер пять, сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

Согласно заявлению командования, работники тюрьмы «безопасно и без каких-либо инцидентов переместили всех заключенных из лагеря номер семь в лагерь номер пять», «в результате этого все 40 заключенных теперь перемещены из трех объектов в два». Как утверждают в командовании, эти изменения не поставили под угрозу безопасность персонала и не нарушили условия содержания заключенных, а сам перевод был организован в том числе для «сокращения операционных издержек», передает ТАСС.

Напомним, 12 февраля стало известно, что в администрации 46-го президента США Джо Байдена решили пересмотреть будущее тюрьмы в заливе Гуантанамо, чтобы в дальнейшем закрыть это учреждение. В Белом доме подтвердили планы закрыть тюрьму Гуантанамо.

В январе 2018 года 45-й американский президент Дональд Трамп подписал указ, отменяющий постановление Барака Обамы о закрытии Гуантанамо. Тюрьма на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Тюремщики использовали пытки водой, лишение сна, сексуальное насилие и длительное содержание в помещениях, где невозможно распрямиться. В январе 2021 года восемь независимых экспертов ООН заявили, что тюрьма на военной базе Гуантанамо является позором США, ее давно следовало закрыть.



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