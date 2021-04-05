 

Стали известны примерные сроки ремонта спецподлодки «Лошарик»

05.04.2021, 4:00, Новости дня
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Ремонт атомного подводного обитаемого аппарата АС-31 (неофициальное название «Лошарик») продлится до четырех лет, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На ремонт атомной спецподлодки «Лошарик» уйдет до четырех лет. Затем подводный аппарат будет возвращен в боевой состав», – приводит слова источника ТАСС.

В марте в Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске завершилась операция по выгрузке активной зоны ядерного реактора с аварийной подлодки спецназначения. По данным другого источника, проведенной ревизией подлодки установлено, что ее титановый корпус практически не пострадал, поэтому сразу после выгрузки активной зоны реактора начались работы по ремонту и модернизации «Лошарика».

Напомним, 1 июля 2019 года на спускаемом аппарате ВМФ РФ произошел пожар. В результате ЧП погибли 14 подводников, среди которых два Героя России: семь капитанов первого ранга, шесть капитанов более низкого ранга и один подполковник медицинской службы. Погибших офицеров представили к госнаградам. Ремонт подводного аппарата планировалось начать осенью того же года в Центре судоремонта «Звездочка».

Номер проекта и тактико-технические характеристики АС-31 официально не раскрываются, известно лишь, что она не несет вооружения и может погружаться на большие глубины. Из-за специфической формы корпуса – соединенных между собой нескольких титановых сфер – ее прозвали «Лошарик».



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