 

В Косово избрали президента

05.04.2021, 2:06, Новости дня
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4 апреля в Косово избрали президентом исполнявшую обязанности главы частично признанного государства Вьосу Османи. Об этом проинформировал в Twitter МИД Косово.

“Парламент Косово избрал сегодня госпожу Вьосу Османи президентом Республики Косово. Османи будет исполнять обязанности президента Республики Косово сроком на пять лет”, – говорится в сообщении.

The Assembly of Kosovo has elected today H.E. Mrs. Vjosa Osmani, President of the Republic of [email protected] will serve as President of the Republic of Kosovo for a 5-year mandate. 

— MFA Kosovo  (@MFAKOSOVO) April 4, 2021

The Associated Press пишет, что Османи была избрана в третьем туре голосования в парламенте, который собирался для этого на внеочередную сессию. И.о. президента избавилась от приставки “и. о.” после того, как ее кандидатура была поддержана 71 членом парламента, состоящего из 120 человек.

Две оппозиционные партии и партия этнического сербского меньшинства бойкотировали голосование, отмечает агентство.

38-летняя Османи является представителем победившего на февральских выборах в парламент левого Движения за самоопределение (Vetevendosje!). На должности президента она преимущественно будет исполнять церемониальные функции.

Предыдущий президент Косово Хашим Тачи подал в отставку 5 ноября 2020 года в связи с обвинениями в военных преступлениях. На следующий день он был задержан и взят под стражу в Гааге.

Республика Косово является частично признанным государством. Оно объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Этот статус признали более 100 стран, в том числе США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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