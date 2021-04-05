“Крымскую платформу” уже поддержали более десяти стран – Мендель

“Крымскую платформу” как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержали более десяти стран мира. Об этом 4 апреля в эфире канала “Дом” сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

“Почему при предыдущей власти о Крыме забыли, и ни на одной платформе не вспоминали вопрос возвращения оккупированного полуострова. Сейчас же президент [Владимир] Зеленский говорит с лидерами многих стран по поводу нового решения – о Крымской платформе. Создание Крымской платформы уже приветствовали такие страны как Литва, Великобритания, Турция и многие другие страны – их уже больше десятка. И отдельные страны уже дали свое принципиальное согласие в том, что они будут участвовать в этом формате переговоров”, – сказала она.

Первый саммит Крымской платформы должен состояться 23 августа, за день до Дня Независимости Украины. Сейчас решаются организационные вопросы формата саммита в условиях пандемии, добавила она.

“Мы понимаем – наш общий дом невозможен без Крыма. И когда мы говорим о мире, мы говорим о нашей сильной Украине, о том государстве, в котором каждый из нас захочет жить”, – резюмировала Мендель.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В МИД РФ Крымскую платформу назвали “недружественным в отношении России шагом” и “посягательством на территориальную целостность РФ”. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что из-за инициативы в РФ “нарастают эмоции, иногда даже истерические”.

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