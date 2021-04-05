 

В Лаосе перевернулась яхта, погибли восемь человек

05.04.2021, 1:12, Новости дня
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4 апреля в Лаосе на реке Нам Нгум перевернулась яхта, в которой находилось 39 человек. Об этом проинформировало в Facebook государственное агентство KPL со ссылкой на власти провинции Вьентьян.

Крушение произошло в 40 метрах от берега недалеко от столицы страны.

В результате инцидента погибли восемь человек, остальных 31-го уже нашли и передали медикам.

KPL отмечает, что в момент крушения в этом районе был сильный ветер.

https://www.facebook.com/LaoNewsAgency/posts/1626944297516215

Media.az пишет, что агентство “Синьхуа” сообщало о находившемся на борту яхты экс-президенте Лаоса Тюммали Сайнясоне и его семьи. Однако по состоянию на 5 апреля в новости “Синьхуа” упоминания об экс-президенте отсутствует.

Нам Нгум – приток реки Меконг, ее глубина превышает 15 метров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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