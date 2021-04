Среди обнародованных хакерами личных данных пользователей Facebook оказался телефон Цукерберга

В базе данных более 500 млн клиентов социальной сети Facebook, которую выложили на одном из хакерских форумов, есть личный номер телефона сооснователя сети, американца Марка Цукерберга.

Об этом 3 апреля сообщил в Twitter эксперт в области кибербезопасности Дэйв Уокер, работающий в американской компании Synack.

“Что касается FacebookLeak, среди 533 млн пользователей ирония заключается в том, что в утечку попал и Марк Цукерберг. Если журналисты не могут получить заявление от Facebook, могут просто позвонить ему по слитому в сеть номеру”, – написал эксперт.

Regarding the #FacebookLeak, of the 533M people in the leak – the irony is that Mark Zuckerberg is regrettably included in the leak as well.

If journalists are struggling to get a statement from @facebook, maybe just give him a call, from the tel in the leak? @GazTheJourno pic.twitter.com/lrqlwzFMjU

— Dave Walker (@Daviey) April 3, 2021

Портал технологической информации BleepingComputer отмечает, что в базе, которую выложили в интернет хакеры, присутствуют данные и других создателей Facebook – Криса Хьюза и Дастина Московица.

Скриншот: bleepingcomputer.com

3 апреля стало известно, что хакеры обнародовали данные более 533 млн пользователей Facebook из 106 стран. Данные включают номера телефонов, даты рождения, электронные адреса, имена, места проживания и некоторые анкетные данные, например семейный статус. В Facebook объяснили, что данные были извлечены из-за уязвимости, которую компания исправила в 2019 году.

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным Venture Beat, на апрель 2020 года она насчитывала более 3 млрд активных пользователей.

—