Во Франции министров заподозрили в участии в нелегальных вечеринках во время локдауна

Глава министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил проверить информацию об участии ряда министров страны в тайных вечеринках в ресторанах и частных клубах Парижа, которые должны быть закрыты из-за карантина. Об этом он написал в своем Twitter.

“После сообщения M6 я попросил префекта полиции Парижа проверить достоверность сообщенных фактов, чтобы, если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных вечеринок”, – написал он.

A la suite du reportage de M6, j’ai demandé au Préfet de police de Paris de vérifier l’exactitude des faits rapportés afin, s’ils sont vérifiés, de poursuivre les organisateurs et les participants de ces dîners clandestins.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 4, 2021

Репортаж телеканала M6 вышел в эфир 2 апреля. В нем журналисты пообщались с организатором этой вечеринки, который и сообщил, что на его мероприятия часто приходили и члены французского правительства, отмечает Capital.

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire…Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

[email protected] Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le ????#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ

— M6info (@m6info) April 2, 2021

С 3 апреля во Франции начали действовать усиленные карантинные меры, действовавшие до этого лишь в 19 департаментах страны. Ограничения ввели на четыре недели. Во всех регионах введен комендантский час с 19.00, а работников компаний переведут на удаленную работу.

Также во Франции закрыли магазины, где не торгуют предметами первой необходимости. Исключение сделают для книжных магазинов, музыкальных магазинов, парикмахерских, торговцев цветами и сапожных мастерских, уточняется на французском портале административной информации.

Франция находится на четвертом месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В стране зафиксировали 4,9 млн случаев болезни. Умерло от COVID-19 почти 96,8 тыс. человек, а выздоровело 306,5 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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