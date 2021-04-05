На угольной шахте в Нововолынске оборвался лифт, пострадали девять человек – мэр города

На угольной шахте в Нововолынске Волынской области в результате аварии лифта пострадали рабочие. Об этом 4 апреля сообщил в Facebook мэр города Борис Карпус.

“Имеем тревожные новости из шахты №9 “Нововолынская”. На большой скорости шахтная клеть опустилась на убой. Девять шахтеров пострадали. Среди них – жители Нововолынска и окружающих сел”, – написал он.

По информации мэра, все девять пострадавших доставлены в больницу.

“Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое – на вытяжке. Один пострадавший – с открытым переломом бедра, состояние средней тяжести”, – объяснил Карпус.

Он отметил, что ситуация под контролем, а в понедельник, 5 апреля, служебное расследование инцидента начнет подразделение Гоструда в Волынской области.

https://www.facebook.com/karpus.borys/posts/271878114481405

Шахта №9 “Нововолынская” входит в структуру объединения “Волыньуголь”. Шахта имеет два вертикальных ствола глубиной почти 400 метров.

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