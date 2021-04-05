В Офисе президента анонсировали новые договоренности по Донбассу

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель 4 апреля в эфире телеканала “Дом” анонсировала новые договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе.

“Украина продолжает вести переговоры на разных уровнях, в том числе со странами Нормандского формата. Вскоре Офис президента выйдет с определенными достигнутыми договоренностями, с определенными результатами по вопросу, как проходят переговоры по достижению мира”, – отметила она.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. Очередное обострение произошло 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.

По данным Офиса президента на 1 апреля, с начала года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере: в Брянской, Воронежской областях, а также в оккупированном Крыму.

—