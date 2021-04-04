В России дорогу вымостили плитами с братской могилы погибших во Второй мировой войне

В поселке Ваулино Псковской области РФ дорогу вымостили плитами с находящейся в соседнем селе Ершово братской могилы погибших в ходе Второй мировой войны военных. Об этом 4 апреля сообщил проект “Север.Реалии”.

О ситуации журналистам рассказал местный депутат от ЛДПР Валерий Колтаков, а ему – местные жители.

Дорога, которую выложили плитами с памятника, ведет к частному дому “неизвестного собственника”. На плитах выгравированы имена и фамилии погибших

В местной администрации Колтакову рассказали, что памятники были вывезены с братской могилы в рамках реконструкции, их должны были заменить новыми, а прежние утилизировать, пишут “Север.Реалии”.

По версии заместителя главы администрации Псковского района Святослава Колинко, могильные плиты “просто брошены рядом”.

“Мы уже связались с субподрядчиком. Они объяснили, что планировали утилизировать, но то ли водитель решил увезти на частную территорию, то ли еще какой-то человеческий фактор сыграл роль. Мы им все объяснили и в ближайшее время в Ваулино прибудет техника, соберет мемориалы и утилизирует их”, – объяснил чиновник журналистам.

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