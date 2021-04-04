Вандалы вскрыли колумбарий на Ваганьковском кладбище в Москве

Полиция Москвы ищет неизвестных, которые повредили колумбарий и административное здание на Ваганьковском кладбище, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств повреждения колумбария на одном из кладбищ в центральной части Москвы и административного здания», – рассказали в МВД. Об этом информирует РИА «Новости».

В правоохранительных органах сообщили, что инцидент произошел в субботу, были вскрыты несколько урн с прахом, а также три кабинета в административном здании кладбища. Ущерб и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полицейские задержали подозреваемого в многолетнем серийном вандализме на кладбищах.