 

Вандалы вскрыли колумбарий на Ваганьковском кладбище в Москве

04.04.2021, 22:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полиция Москвы ищет неизвестных, которые повредили колумбарий и административное здание на Ваганьковском кладбище, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств повреждения колумбария на одном из кладбищ в центральной части Москвы и административного здания», – рассказали в МВД. Об этом информирует РИА «Новости».

В правоохранительных органах сообщили, что инцидент произошел в субботу, были вскрыты несколько урн с прахом, а также три кабинета в административном здании кладбища. Ущерб и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полицейские задержали подозреваемого в многолетнем серийном вандализме на кладбищах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Несмотря на тревожную статистику, Новый год в США многие отпраздновали с нарушениями

14.09 / Мишустин заявил о сохранении угрозы заражения коронавирусом

07.08 / В Ингушетии уничтожены два боевика

28.08 / СМИ: США сократят численность войск в Ираке примерно на треть

10.01 / Спасатели посоветовали снять золотые украшения в морозы

05.09 / Популярную девушку-блогера избили в Москве

02.01 / В Тульской области под Новый год проснулись «странные» комары

21.08 / Против 46 граждан Белоруссии завели дела за насилие в отношение милиции

15.02 / Эксперт оценил значение второй провальной попытки объявить Трампу импичмент

27.12 / В Камеруне в ДТП попал автобус, погибло по меньшей мере 37 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)