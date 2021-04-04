В соцсетях запустили хештег, с которым публикуют карту мира без России

В соцсетях появился хештег #ні_існуванню_росії. Он используется и в Twitter, присутствует и в Facebook.

Издание “ГОРДОН” публикует часть из этих постов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=271594647949372&id=100052965163153

#ні_існуванню_росії

Всьо. pic.twitter.com/kLqeWslXHB

— демони керол #СтерненкуВолю (@banderivkacarol) April 2, 2021

#ні_існуванню_росії pic.twitter.com/7k1Lh5SwBN

— Машингвер фігляра (@14peremoga88) April 3, 2021

#ні_існуванню_росії pic.twitter.com/tSUs7RILNv

— Цілодобове офігівання #СтерненкуВолю (@zubozhilyit) April 3, 2021

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1136382070117824&id=100012381246056

Долучуся до #ні_існуванню_росії pic.twitter.com/E0dojV6Vu6

— TOXIC RAT (@ManPigDog) April 3, 2021

#ні_існуванню_росії

Одна з можливих мап Східної Європи та Північної Азії у недалекому майбутньому pic.twitter.com/l9S6hsNxf4

— Австро-Українська Імперія (@der_lucifer_) April 2, 2021

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2995373397375711&id=100007092403372

верю, настанет это время. Ждем как можно раньше. #ні_існуванню_росії pic.twitter.com/pINzTe7QGZ

— Dmytro Korshun (@korshunuat) April 3, 2021

Реклама, яку ми заслужили#ні_існуванню_росії pic.twitter.com/oIRskuyrhd

— Софія із Шевченківщини (@soff__mm) April 3, 2021

#ні_існуванню_росії pic.twitter.com/dFJ3GSYPvf

— мерфер (35%) (@athvth1) April 3, 2021

https://www.facebook.com/al.dockinz.9/posts/904485627000219

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