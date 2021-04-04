 

Голикова заявила об увеличении числа желающих привиться россиян

04.04.2021, 21:22, Новости дня
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Число желающих пройти вакцинацию россиян резко увеличилось, прививаться важно особенно в преддверии весенне-летнего сезона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Количество граждан, желающих пройти вакцинацию, резко увеличилось… Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона», – сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Голикова, которая сама сделала себе прививку, отметила, что это не больно и не страшно.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская вакцина эффективна против всех известных до сих пор вариантов коронавируса.



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