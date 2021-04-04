В СФ предложили перенести в Донбасс представительство Россотрудничества в Киеве

В случае закрытия представительства Россотрудничества в Киеве его можно перенести в самопровозглашенные Донецкую или Луганскую народные республики, поскольку они являются территорией Украины, считает первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Представительство Россотрудничества можно открыть в ДНР или ЛНР – это также территория Украины», – передает РИА «Новости» слова сенатора.

Джабаров заявил, что санкции Украины в отношении представительства Россотрудничества в Киеве «аморальны, так на Украине проживает много этнических русских». Введя ограничения, Киев лишил их «возможности общаться с представителями русской культуры», отметил парламентарий.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) республики о применении санкций к Россотрудничеству, компании «Волга-Днепр» и другим предприятиям.

Ранее СНБО объявил о введении санкций против 11 российских компаний, в их числе Россотрудничество.