 

В разговор Зеленского с Байденом включились Путин и Лукашенко. Пародия Великого. Видео

04.04.2021, 19:52, Новости дня
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Президент США Джо Байден 2 апреля впервые за два с половиной месяца после вступления в должность провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. 

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, беседа длилась около 50 минут. В Белом доме заявили, что Байден “подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму”. Также собеседники обсудили реформы в Украине и борьбу с пандемией коронавируса.

Зеленский после разговора заявил, что Украина и США “стоят плечом к плечу” для защиты своих демократий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что последняя неделя “была беспрецедентной для украинско-американских отношений”. “Квинтэссенцией диалога стал сегодняшний разговор двух президентов. США знали, что мы хотим поговорить, потому что ситуация очень серьезная. Но это было именно решение американской стороны – разговаривать сегодня”, – сказал глава МИД.

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Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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