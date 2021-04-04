Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Мошенники придумали новую схему похищения личных данных россиян, с помощью которой получают доступ к денежным вкладам, рассказала руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности компании Positive Technologies Екатерина Килюшева.

Злоумышленники звонят гражданам и, представляясь работниками банков, предлагают открыть вклад под более высокий процент. Затем они предоставляют ссылку на фейковую страницу аутентификации в онлайн-сервисе банка, где просят ввести настоящие логин и пароль, передает радио Sputnik.

Как считает представитель Positive Technologies, старые схемы с получением личных данных уже действуют редко, так как многие граждане в курсе, что нельзя озвучивать по телефону коды из SMS-сообщений для подтверждения операций, и злоумышленникам приходится придумывать новые способы мошенничества. Тем временем в Центральном банке сообщили, что в курсе новой схемы похищения средств, и объяснили, что интерес преступников к депозитам вырос, поскольку там у граждан гораздо больше денег, чем на картах.

В начале марта сообщалось о новой схеме мошенничества через рассылку e-mail, напоминающего сообщение от портала «Госуслуги», в котором получателю предлагают ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения социальных выплат.