Во время стрельбы в американской Виргинии погиб человек

В американском штате Виргиния во время стрельбы одни человек погиб и двое получили ранения, инцидент произошел в городе Виргиния-Бич, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в полиции.

Информация о стрельбе поступила полицейским около 22.00 субботы (5.00 воскресенья мск). На месте происшествия были обнаружены три человека, один из которых погиб. Остальных госпитализировали в критическом состоянии. Данных о подозреваемых пока нет, передает РИА «Новости».

В ноябре в результате стрельбы в американском Индианаполисе погибли пять человек.