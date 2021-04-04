 

Во время стрельбы в американской Виргинии погиб человек

04.04.2021, 18:40, Новости дня
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В американском штате Виргиния во время стрельбы одни человек погиб и двое получили ранения, инцидент произошел в городе Виргиния-Бич, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в полиции.

Информация о стрельбе поступила полицейским около 22.00 субботы (5.00 воскресенья мск). На месте происшествия были обнаружены три человека, один из которых погиб. Остальных госпитализировали в критическом состоянии.  Данных о подозреваемых пока нет, передает РИА «Новости».

В ноябре в результате стрельбы в американском Индианаполисе погибли пять человек.



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