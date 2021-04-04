Во время стрельбы в американской Виргинии погиб человек
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В американском штате Виргиния во время стрельбы одни человек погиб и двое получили ранения, инцидент произошел в городе Виргиния-Бич, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в полиции.
Информация о стрельбе поступила полицейским около 22.00 субботы (5.00 воскресенья мск). На месте происшествия были обнаружены три человека, один из которых погиб. Остальных госпитализировали в критическом состоянии. Данных о подозреваемых пока нет, передает РИА «Новости».
В ноябре в результате стрельбы в американском Индианаполисе погибли пять человек.
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