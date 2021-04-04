Электричка загорелась в Калужской области

На железнодорожной станции Малоярославец в Калужской области загорелась электричка, которая должна была доставить пассажиров в Москву, людей оперативно вывели из вагонов, сообщили «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК).

Инцидент произошел в воскресенье в 12.12 мск, загорелся хвостовой вагон электропоезда, передает РИА «Новости».

«На данный момент все последствия ликвидированы, причина устанавливается. В результате случившегося никто не пострадал», – рассказали в ЦППК.

Пассажиров отправили в Москву спустя час после инцидента на экспрессе, следовавшем из Калуги. На движение других электричек происшествие не повлияло. Тем временем Калужская транспортная прокуратура начала проверку после пожара в электропоезде на станции Малоярославец. Руководитель пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила, что на место выехал калужский транспортный прокурор, и в случае выявления нарушений «будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

В августе прошлого года во время движения загорелась электричка, следовавшая по маршруту «Санкт-Петербург – Ладожское озеро».

В ноябре 2020 года произошло возгорание в одном из вагонов пригородного поезда в районе станции Курортной в Сестрорецке.