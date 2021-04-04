В Харькове умер главврач больницы. Он болел COVID-19

4 апреля в Харькове скончался главврач городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус. Об этом проинформировал сайт городского совета.

“В октябре 2020 года Борис Владимирович тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические заболевания, в первую очередь сахарный диабет, от чего 4 апреля он умер”, – говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что в горбольнице №18 Менкус работал с 1978 года, главврачом медучреждения стал в 2005 году.

Заместитель городского головы по вопросам охраны здоровья и соцзащиты населения Светлана Горбунова-Рубан рассказала, что COVID-19 у медика обнаружили после операции, сообщает KharkivToday.

Менкус лечился в 18-й больнице, на момент смерти ему было 69 лет. По специальности главврач был хирургом.

По состоянию на 4 апреля в Украине подтвердили более 1,7 млн случаев коронавирусной инфекции (в Харьковской области, по данным СНБО – более 108 тыс.), скончалось 34,3 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,3 млн человек.

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