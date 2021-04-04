В ЛНР заявили о ранении мирного жителя при подрыве на мине военных Украины

Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в районе села Николаевка в самопровозглашенной Луганской народной республике, устройство было сброшено украинскими силовиками с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«По полученной нами информации, на берегу реки Северский Донец в районе населенного пункта Николаевка на неизвестном взрывном устройстве, сброшенном боевиками 80-й бригады с помощью БПЛА, подорвался мирный житель», – передает сообщение ведомства Луганскинформцентр.

Уточняется, что мужчина «получил множественные осколочные ранения средней тяжести и был доставлен в лечебное учреждение». Народная милиция призвала всех жителей быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных предметов сообщать по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. «Сброшенные с украинских беспилотников взрывные устройства являются серьезной угрозой жизни мирного населения, проживающего в прифронтовых районах республики», – подчеркнули в ведомстве.

В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. После этого в Госдуме призвали ПАСЕ и ОБСЕ обсудить исключение Украины из Совета Европы.

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