 

В ЛНР заявили о ранении мирного жителя при подрыве на мине военных Украины

04.04.2021, 15:58, Новости дня
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Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в районе села Николаевка в самопровозглашенной Луганской народной республике, устройство было сброшено украинскими силовиками с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«По полученной нами информации, на берегу реки Северский Донец в районе населенного пункта Николаевка на неизвестном взрывном устройстве, сброшенном боевиками 80-й бригады с помощью БПЛА, подорвался мирный житель», – передает сообщение ведомства Луганскинформцентр.

Уточняется, что мужчина «получил множественные осколочные ранения средней тяжести и был доставлен в лечебное учреждение». Народная милиция призвала всех жителей быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных предметов сообщать по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. «Сброшенные с украинских беспилотников взрывные устройства являются серьезной угрозой жизни мирного населения, проживающего в прифронтовых районах республики», – подчеркнули в ведомстве.

В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. После этого в Госдуме призвали ПАСЕ и ОБСЕ обсудить исключение Украины из Совета Европы.

В тот же день ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в нарушении перемирия. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.

Ранее полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.



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