В Харьковской области в морге перепутали тела умерших. Ошибку заметили на кладбище

В Богодуховском районе Харьковской области семье скончавшегося в отделении для лечения COVID-19 центральной районной больницы Николая Стуса выдали тело другого человека. Об этом 3 апреля сообщило Общественное.

Из-за того, что тело было в пакете – умершего собирались хоронить в закрытом гробу – ошибка обнаружилась перед самым погребением. Уверенные, что в гробу их отец, родственники пригласили домой священника для отпевания. Когда гроб перевезли на кладбище, зятю умершего Сергею Стусу позвонил его знакомый.

“Это муж одной из сотрудниц больницы. Муж! Не заместитель врача, не секретарь, у которых есть мои телефоны, не главная медсестра. Он сказал: “Сергей, в гробу не Николай Иванович. Там находится какая-то неопознанная женщина, которую перепутали при выдаче тел”, – рассказал журналистам мужчина.

После звонка гроб с кладбища повезли обратно в морг. Священник второй раз заупокойную литургию не проводил. Он объяснил, что они и так молились за отца.

Родственники Стуса обратились в полицию, просят найти виновных в ошибке.

Заместитель руководителя Богодуховской центральной районной больницы Яна Грищенко назвала ситуацию случайной ошибкой.

“Никакой подмены не было, бирки были подписаны. И самое главное, что я хочу сказать, что родственник там присутствовал при том, когда забирали это тело. Мы понимаем их горе, что произошло, но это человеческий фактор. Мы не роботы, мы просто люди”, – сказала Общественному Грищенко.

В городском совете Богодухова создали комиссию, проверят действия сотрудников больницы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 апреля в Украине подтвердили 1,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 34,3 тыс. человек, выздоровело 1,3 млн пациентов.

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