 

Названы сроки начала испытания системы «иммунных паспортов» в Британии

04.04.2021, 15:04, Новости дня
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Власти Великобритании приступят к пробным испытаниям системы паспортов иммунитета к коронавирусу в апреле, широкое использование паспортов начнется осенью, сообщила газета The Sunday Telegraph.

В понедельник премьер-министр страны Борис Джонсон сделает первое официальное заявление о том, что правительство ведет разработку системы, которая позволит жителям королевства посещать места скопления людей: бары, театры, футбольные матчи, передает ТАСС.

Источник британского издания сообщил, что «иммунный паспорт» будет представлять собой приложение для смартфонов, разработка и отладка которого потребует нескольких месяцев работы. Также возможно введение бумажных паспортов. Газета пишет, что в ближайшие месяцы система будет испытываться. Так, свидетельства наличия иммунитета должны будут предъявить болельщики на нескольких предстоящих матчах розыгрыша Кубка Англии по футболу, которые пройдут на лондонском стадионе «Уэмбли», включая финал первенства 15 мая. Кроме того, систему паспорта свидетельства придется предъявлять посетителям нескольких клубов, которые временно откроются в Ливерпуле, а также участникам массового забега в Хартфордшире.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон высказал предположение, что третья волна пандемии коронавируса вновь накроет королевство.



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