МИД указал на эскалацию НАТО гонки вооружений

Курс на увеличение военных расходов, взятый Североатлантическим альянсом, ведет к обострению глобальной гонки вооружений, считают в Министерстве иностранных дел России.

В инфографике, опубликованной в Twitter МИД, сообщается, что в прошлом году расходы НАТО на оборону выросли на 7,4%, составив более 1,09 трлн долларов, в то время как в РФ 0,05 трлн, а остальных странах мира – 0,79 трлн.

«Такая политика НАТО ведет к эскалации глобальной гонки вооружений», – говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что в воскресенье исполнилось 72 года со дня создания Североатлантического альянса, и за это время на его на счету бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак и «операция, погрузившая во мрак Ливию». «В 2020 году расходы НАТО на оборону вновь выросли – на 7,4%. Такое вот «сохранение мира», – отметили в ведомстве.

В середине марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о росте военных расходов стран НАТО шестой год подряд.

В прошлом году бывший министр обороны США Марк Эспер заявил, что все союзники Вашингтона должны увеличить расходы на оборону хотя бы до 2% ВВП для противостояния современным угрозам, в том числе исходящим от РФ и Китая.

Ранее Столтенберг перечислил главные угрозы Североатлантическому альянсу, среди которых назвал Россию.