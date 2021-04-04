 

В Николаеве Нацгвардия заблокировала рынок, на котором отказались соблюдать карантин

04.04.2021, 13:34, Новости дня
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Бойцы Нацгвардии Украины 4 апреля заблокировали входы на вещевой рынок “Колос” в Николаеве. Об этом написало местное издание “Новости N”.

Около 9.00 к рынку подъехали автомобиль КрАЗ и автобус Suzuki с опознавательными знаками Национальной гвардии. Из них вышли десятки бойцов. К этому времени многие точки на  рынке уже открылись.

По информации журналистов, правоохранителям поставили задачу никого не пропускать на рынок – ни продавцов, ни покупателей. 

Издание отметило, что почти все торговые точки на рынке прекратили работу, запрет не соблюдали несколько киосков. Продавцы уверяли, что они работают навынос.

В Николаев с 3 апреля ввели усиленные ограничения. Ученики школ после весенних каникул перейдут на дистанционное обучение. Детсады продолжат работать, но принимать будут только детей работников объектов критической инфраструктуры. Транспорт работает только в часы пик и перевозит пассажиров по спецпропускам. 

Николаевская область находится в “красной” зоне  эпидемической опасности. По данным Министерства здравоохранения, уровень госпитализаций от COVID-19 превышен в 22 регионах Украины. Согласно индикаторным показателям Минздрава, к “красному” уровню эпидемической опасности относится 11 регионов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 апреля в Украине подтвердили 1,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 34,3 тыс. человек, выздоровело 1,3 млн пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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